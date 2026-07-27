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27 июля 2026 в 21:12

Блогера Ремесло отправили на психиатрическую экспертизу

Блогер Илья Ремесло Блогер Илья Ремесло Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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Блогеру Илье Ремесло назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, сообщил ТАСС источник, близкий к медицинским кругам. Ранее его обвинили в распространении ложной информации об армии.

Ремесло назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Ремесло вышел из психиатрической больницы. Его положили в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова по запросу третьих лиц. По имеющейся информации, Ремесло не сопротивлялся отправке в медучреждение. Он находился в отделении для людей с депрессивными приходами в течение недели. До критики СВО блогер неоднократно сотрудничал с правоохранителями.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что блогеру Илье Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, в лучшем случае публицист может отделаться административным наказанием в виде штрафа. Он уточнил, что уголовная ответственность зачастую наступает именно за повторное нарушение.

Общество
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Блогера Ремесло отправили на психиатрическую экспертизу
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