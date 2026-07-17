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17 июля 2026 в 23:01

Скандальный блогер доказал свою виновность в интервью Собчак

ТАСС: доказательством в уголовном деле блогера Ремесло стало его интервью Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В основу обвинения блогера Ильи Ремесло легло его интервью журналистке Ксении Собчак, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в беседе с ТАСС. Защитник подтвердил, что этот материал фигурирует как одно из ключевых доказательств.

Обвинение строилось на манифесте, опубликованном четыре месяца назад. Однако, по словам адвоката, теперь в деле также присутствует запись беседы с Собчак.

Басманный суд Москвы отправил Ремесло под стражу на один месяц и 30 суток. Блогера задержали в Санкт-Петербурге по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о ВС РФ по мотиву политической ненависти), затем этапировали в Москву. У него прошли обыски, предъявлено обвинение.

Следствие считает публичные высказывания блогера достаточным основанием для уголовного преследования. Рассмотрение дела продолжится в ближайшее время.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Ремесло может грозить до 15 лет лишения свободы за дискредитацию армии. По его словам, в лучшем случае блогер может отделаться административным штрафом. Кроме того, специалист отметил, что важно не смешивать нормы законодательства: ответственность за дискредитацию ВС РФ предусмотрена статьей 20.3.3 КоАП РФ, а уголовное наказание обычно наступает при повторном нарушении.

Общество
Илья Ремесло
Ксения Собчак
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