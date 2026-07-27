С палочкой и оглядкой на Галкина: Пугачевой совсем плохо, как помочь певице

Алла Пугачева призналась журналистам на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», что четыре месяца провела в кровати после того, как сломала ногу. В результате у певицы, по ее словам, развилась депрессия и даже пришлось обращаться к психологу. Как сейчас чувствует себя народная артистка СССР, почему на нее — одна за другой — сваливаются напасти, что за черная полоса и как наладить жизнь, — в материале NEWS.ru.

Почему Пугачева выглядела напуганной на фестивале Вайкуле

В первый день фестиваля «Рандеву» Пугачева появилась без трости. Для выхода на публику она выбрала серый жакет, широкие белые брюки, белую фуражку и парик с имитацией натуральных волос. Ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выйдя из автомобиля, сделал селфи с женой. Затем он отстранил светских фотографов фразой: «Отойдите! Это же будет вот такое лицо!» [некачественные снимки, с близкого расстояния].

Алла Борисовна позировала буквально пару минут, потом вместе с супругом прошла в зрительный зал. Многие заметили, что шоумен не отходит от нее ни на шаг. Она в свою очередь смотрит на него испуганно, и как будто ждет наставлений. На красной дорожке Галкин даже напомнил Пугачевой, в какую сторону ей следует смотреть. На концерте она досидела до конца, иногда подпевала выступавшим на сцене артистам.

После концерта Алла Борисовна пожаловалась латвийской прессе, что зрители стали ее забывать. «Пройдут годы, и никто не вспомнит ничего. Я хочу вот сейчас, чтобы они [зрители] говорили про любовь — как они встают, аплодируют... Это, конечно, вдохновляет очень. До слез трогательно», — сказала певица.

Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за чего Пугачева была прикована к кровати четыре месяца

На закрытие «Рандеву» Пугачева выбрала мини, жакет от Dior и черную шляпку, прикрепила на голову шиньон. Она пояснила, что стилиста у нее нет, и образ она создавала сама. На этот раз артистка пришла с тростью, без которой, по ее словам, чувствует себя некомфортно.

«Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена. Потому что я упала. Короче, я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что полгода можно лежать», — поделилась Алла Борисовна.

Народная артистка СССР добавила, что преодолеть страхи ей помог психолог: объяснил, что многое зависит от силы воли. «И я встала», — рассказала Пугачева. В другие дни фестиваля, когда ходила без палки, все время смотрела под ноги, боялась упасть, поделилась она.

Что сказал врач о травме Пугачевой

Мануальный терапевт, врач-реабилитолог Александр Шишонин выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что Пугачевой срочно нужна помощь хороших специалистов. Если спустя четыре месяца после травмы она еле ходит, значит, ее здоровьем занимаются недостаточно, либо у нее плохие доктора. Возможно, в небольшой курортной Юрмале совсем туго с врачами, предположил специалист. «У меня был пациент, который в 88 лет начал ходить без палки. Если она плохо ходит спустя четыре месяца, это говорит о том, что ею не занимаются. Для реабилитации обычно используются тренажеры и комплекс индивидуально подобранных упражнений. Очень важно укреплять мышцы до и после операции», — отметил Шишонин.

Почему Пугачева вызвала жалость

Хорошо знакомый с Пугачевой бывший директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник предположил в беседе с NEWS.ru, что она страдает не столько из-за незаживающей ноги — а от нехватки внимания. «Алла Борисовна производит впечатление удручающее. Эти постоянные ее оглядки на Галкина, слова о том, как лежала со сломанной ногой... Мне кажется, депрессия у нее не прошла. И не потому, что ногу сломала. Она просто стала понимать, как у нее все плохо. И участие в фестивале Вайкуле с ее стороны — попытка вернуться к тому времени, когда она была востребована в России», — полагает Дзюник.

Певец Андрей Ковалев признался в беседе с NEWS.ru, что выход Аллы Пугачевой вызвал у него сочувствие. «Она смотрится как элегантная старушка — с тросточкой, вызывает жалость», — сказал Ковалев.

В последнее время дела у артистки идут совсем плохо. У нее накопились долги за «коммуналку» в московской квартире из-за сложностей с финансовыми переводами. Не продается подмосковная недвижимость — ни замок в деревне Грязь, ни дача в Истре. Сама исполнительница давно не выступает нигде. Ее муж не собирает аншлаги, как раньше в России.

Алла Пугачева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чем еще Пугачева вызвала гнев россиян

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на фразу Пугачевой на фестивале о том, что она готова приехать на Украину и выступить там с концертом. «Это уже за гранью! В России, значит, по ее мнению, живут „холопы и рабы“ и она сюда не едет, а в Киев готова отправиться?! В своем ли она уме?!» — выразил недоумение собеседник.

Дзюник также отметил с изумлением: артистка никак не прокомментировала недавний запрет песен в Латвии композитора Раймонда Паулса, не поддержала его публично. А ведь они были большими друзьями, напомнил продюсер. Впрочем, добавил он, народная артистка СССР не вступилась даже за свою дочь Кристину Орбакайте, когда той латвийские власти запретили въезд в страну.

«Возмутительно, что Пугачева, для которой Паулс писал песни и способствовал ее популярности, ни слова о нем не сказала. Лайму Вайкуле Раймонд вообще вытащил из варьете и сделал певицей, она тоже молчит, ни слова в его защиту», — сказал продюсер.

Ковалев предположил, что единственным вариантом спасения для Пугачевой будет возвращение на родину. Ведь, как говорится, дома и стены помогают — вылечить и тело, и душу, отметил певец. «У Пугачевой есть только один шанс все исправить — вернуться в Россию. Встать на колени на Красной площади — покаяться. Может быть, народ ее простит. По-другому ей никогда не станет легче», — заключил собеседник.

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