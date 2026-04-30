«Отправить окопы копать»: Ковалев о Пугачевой, Чубайсе и рокерах-иноагентах

Рок-музыкант, бизнесмен, председатель Общероссийского движения предпринимателей, бывший депутат Московской городской думы Андрей Ковалев призвал изъять песни Аллы Пугачевой в пользу Российской Федерации. О том, как много лет назад он приобретал недвижимость совместно с Аллой Борисовной, что сказал бы артисту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и чем усадьба Гребнево круче замка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ковалев рассказал NEWS.ru.

Зачем Пугачева «заорала» на записи песен

— В Москве недавно отменили «Пугачевскую весну» — фестиваль песен певицы. Это правильное решение, на ваш взгляд? Или песни ни при чем?

— Как же ни при чем? Пугачева допускала оскорбления в адрес президента и народа России и не имеет права на пропаганду здесь ее творчества. Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет. Есть другой вариант — ее песни должны быть изъяты в доход государства.

— Певица Вика Цыганова недавно сказала, что готова исполнять песни Пугачевой. Может быть, и вправду ей отдадут? Одобряете идею?

— У нас много хороших артистов. Можно какие-то Цыгановой отдать, а какие-то — мне, я бы тоже спел. Например, мне нравятся песни из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» за авторством Микаэла Таривердиева. Кстати, он был моим соседом по дому в Москве.

Он как-то рассказывал, как во время записи в студии Пугачева начала исполнять в манере «Арлекино», буквально заорала: «Мне нравится, что вы больны не мной!» Микаэл Леонович говорит: «Тише, Аллочка… Еще тише». Она спела так, как настоял он. Но уже после выхода фильма на творческом вечере маэстро снова стала исполнять в своей привычной манере. После чего Таривердиев очень вежливо сказал: «Аллочка, я вам запрещаю петь мои песни».

Алла Пугачева исполняет песню «Арлекино», 1976 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Как Алла Пугачева и Андрей Ковалев покупали вместе квартиру в Москве

— Вы были знакомы с Аллой Борисовной лично, наверняка вспомнятся какие-то совместные истории.

— Я был депутатом Мосгордумы. Однажды моя помощница сообщила, что поэт Борис Баркас, автор текста песни «Арлекино», оказался в тяжелых обстоятельствах. Жена его выписала из квартиры, и даже паспорт он потерял. Так вышло. Жил в приюте для бомжей. Это известная история.

Мы с моей командой помогли ему сделать паспорт, на Первом канале сняли программу о нем. Пригласили и Пугачеву. После передачи она мне звонит и предлагает совместно приобрести Баркасу квартиру. Мы с ней купили квартиру ему. Это было в 2007 году.

К сожалению, Борис успел пожить там всего несколько недель и умер. Помощница Пугачевой предлагала отменить сделку и оформить квадратные метры на меня и Аллу. Я отказался, говорю, пусть дочке Баркаса достанется. Дочка эта, кстати, нам даже спасибо не сказала на похоронах.

Что Андрей Ковалев сказал бы Андрею Макаревичу, если б встретил его

— Эта история показывает Пугачеву неравнодушным человеком.

— Да. Но то, что она сейчас выступила против России, — ее огромная ошибка. Ведь если тебе что-то не нравится в стране, оставайся и пытайся исправить ситуацию к лучшему.

— Почему она уехала, на ваш взгляд?

— Я думаю, наверное, это Галкина влияние. Наверное, он уговорил.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Есть ли, на ваш взгляд, у нее шансы на возвращение?

— Способ, я считаю, только один — признание совершенных ошибок: публично попросить прощения. Мы, русские, — добрые, простили бы, конечно. Но должен случиться акт покаяния.

— Чей отъезд из коллег-артистов вас больше всего удивил?

— Мне жалко «Мумий Тролля», «Сплин». Хорошие группы были. Что они на этом Западе забыли? Сейчас кто-то [из артистов и музыкантов] посуду моет, кто-то курьером трудится. Их концерты там точно не нужны. Ну максимум могут собрать в маленьком зале несколько десятков человек. А в России стадионы собирали. Дело даже не в деньгах. Исполнителю, который привык к большим площадкам и энергии от зрителей, в малых залах, конечно, тоскливо. Они теперь просто доживают свой век.

Допустим, я еще понимаю деятелей культуры в 1917 году: произошла революция и стоял вопрос — смерть или эмиграция. А этим что грозило? Ничего.

— Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), пишут, гражданство Великобритании получил.

— Он уже, видимо, совсем отрезанный от нас ломоть. Может, он всегда был против России, а просто зарабатывал деньги здесь. Сложно сказать. В душу не заглянешь.

— С лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем вы тоже многократно пересекались. Что сказали бы ему, если б встретились сейчас?

— «Машина времени» — культовые, мое поколение выросло на их песнях. Обидно, что они встали по другую сторону баррикад. А Макаревичу я сказал бы просто: «Дурак ты». Вот и все.

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Почему замок Максима Галкина хуже усадьбы Гребнево

— Несколько лет назад вы купили памятник архитектуры, который буквально разваливался, — усадьбу Гребнево (старинная усадьба в подмосковном округе Щелково. — NEWS.ru). Стали восстанавливать, вкладываете много сил и средств. Что бы вы сказали бизнесменам, политикам, деятелям культуры, которые все эти годы выводили деньги на Запад?

— Помните, в начале СВО, когда на Западе у наших бизнесменов и политиков начали отнимать яхты, особняки и арестовывать счета, наш президент Владимир Путин сказал: «Я же вас предупреждал, что вкладывать деньги надо в родную страну».

Я задолго до этого то же самое говорил: зачем дворцы в Майами или в Монако, яхты стометровые? Покупайте в России старинные усадьбы разрушенные и восстанавливайте их для народа. Вышло, что — извините, нескромно звучит — мы с президентом оказались правы.

— Что вас мотивирует вкладываться в Гребнево?

— Мне стало безумно жалко [усадьбу]. Когда я ее купил, это была помойка с четырехметровым борщевиком и сгоревшими зданиями, почти полностью разрушена. Сейчас смыслом моей жизни стало восстановление усадьбы — то, что останется после меня.

И, кстати, оказалось, настоятель двух Гребневских храмов отец Иоанн учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. А картина художника Франса Франкена, которую я купил за месяц до решения приобрести усадьбу, оказалась из собрания князя Дмитрия Голицына, первого владельца Гребнево. Я увидел в этом знаки: Господь поручил мне возродить это место. Что я и делаю.

Усадьба Гребнево Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

— Замок Галкина в деревне Грязь хуже Гребнево?

— Это несравнимо. У нас — история, в 2030 году будем отмечать 700-летие усадьбы. А у Галкина — новодел дурного вкуса.

В Гребнево приезжаю — душой отдыхаю. Проводим здесь концерты, фестивали, детские спектакли, приходят до 10 тысяч человек. Причем вход мы сделали бесплатным. Четыре километра набережной, мост.

Котельную наконец построили, долго согласовывали. Будет комплекс с открытыми бассейнами, плавучий пляж. Четырнадцать детских площадок. Веревочный парк. Четыре лодочные станции. А природа какая! Дубы, сосны, огромное озеро. На мой взгляд, это лучшее место в мире, никакая заграница не сравнится.

— Может быть, законодательно обязать бизнесменов и обеспеченных деятелей культуры так же вкладывать деньги в развитие родной земли?

— Ну а как обяжешь человека любить свою страну? Тут либо ты делаешь это по зову сердца, либо никак.

Что Андрей Ковалев сказал о судьбе Чубайса

— Вы были депутатом Мосгордумы. Нет ли в планах баллотироваться в Госдуму на ближайших выборах?

— Я был хорошим депутатом, кстати. До сих пор мне люди пишут слова благодарности. Но после каждого приема граждан я болел по две недели. Ведь [избиратели] приходят с проблемами, которые они годами не могли решить самостоятельно.

Я пытался помочь как мог. В разработке многих полезных законов принимал участие. В том числе, кстати, закона о запрете фонограммы. Фанерщиков-артистов я никогда не любил и тоже приложил руку к тому, что сейчас живых концертов стало намного больше, чем раньше.

Ну а предложений баллотироваться в Госдуму пока ни от одной партии не поступило. Если предложений нет, то и нечего обсуждать. Хотя работы у законотворцев, конечно, непочатый край.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы с чего начали бы?

— Многие говорят, что сейчас главное — это наша победа, потому реформы отложены. Я считаю, наоборот, самое время [реформы проводить]. Нашему президенту срочно нужен новый Столыпин — железной рукой навести порядок в стране. Если ко мне обратятся [из кабинетов власти], с удовольствием соглашусь. Уже есть наработки.

Я и внешне, как говорят коллеги и друзья, на Столыпина похож. И практический опыт работы огромный.

— На днях судебные приставы возбудили очередное исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Это достаточные меры по отношению к нему?

— Нет, конечно. Чубайса надо было уже осудить три раза. Первый раз за приватизацию, второй — за реформу электроэнергетики. И в третий раз за Роснано, откуда миллиарды украли. А сейчас он в Израиле.

— Вы — за смертную казнь?

— Да. Вводить ее за коррупцию, за терроризм. Вот зачем негодяев, которые убили людей в «Крокусе», мы будем пожизненно кормить, охранять, содержать? То же с коррупционерами.

Единственное, я считаю, что наказывать нужно после нашей победы. А до этого отправить на оборонные заводы танки строить и окопы копать в Донбассе. Чубайса я бы туда первым отправил.

Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смогут ли инопланетяне спасти Россию, по мнению Андрея Ковалева

— Вы дружите с певицей Катей Лель. Ее бывший муж Игорь некоторое время назад пропал без вести. Что-то известно о его местонахождении?

— С Игорем мы дружили. С Катей они, правда, развелись. Но это их личное дело. Он поехал во Францию по вопросам бизнеса и очень странно исчез — вроде бы как пошел купаться и пропал. Тело не нашли, записи с камер наблюдения мы не смогли получить. Все же ждем, надеемся, может, где-то в заложниках держат, но живой.

Их с Катей дочери Эмилечке недавно исполнилось 17 лет. Очень хорошая девочка выросла, красавица. Она моя крестница.

— Над Катей некоторые подшучивают из-за того, что она рассказывает истории своих встреч якобы с инопланетянами.

— И я подшучиваю тоже.

— Вы не верите в существование пришельцев?

— Нет, не верю. А вот Катя считает, что это чистая правда. Она сама уже в это верит.

— Может быть, инопланетяне смогут спасти Россию?

— Нет, Россию спасем мы сами, новый Столыпин и наш президент.

