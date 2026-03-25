Лидер «Аквариума» стал гражданином страны НАТО

Рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спустя три года после отъезда из России стал гражданином Великобритании, свидетельствуют данные британского реестра отчетности компаний, изученные РИА Новости. Британский паспорт также получила его супруга Ирина.

В декабре 2022 года Гребенщиков вместе с женой учредил в Британии компанию BG PLUS LLP, указав в документах российское гражданство. Однако 16 марта 2026 года фирма подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. Согласно двум отдельным уведомлениям, как музыкант, так и его жена теперь являются гражданами Великобритании.

Музыкант покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции, хотя впоследствии утверждал, что не считает себя эмигрантом. В 2023 году Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Гребенщиков выступал за рубежом с целью сбора финансовой помощи Украине, высказывался против СВО, получал поддержку от иностранных источников и проживает за пределами России.

Ранее стало известно, что рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах. Суд также лишил его права на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.