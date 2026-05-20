Как оформить свидетельство о рождении и где поставить красную печать

Свидетельство о рождении: как оформить на «Госуслугах» и как получить штамп о гражданстве
Свидетельство о рождении — это первый и самый главный документ в жизни человека. Именно он подтверждает факт появления на свет, фиксирует имя, фамилию, дату и место рождения, а также сведения о родителях. Без него не оформить гражданство, не записать ребенка в садик или школу, не получить материнский капитал и даже не вступить в наследство. Этот документ нужен буквально всем — и новорожденным, и взрослым, которые по каким-то причинам утратили его.

Как получить свидетельство о рождении: способы

Существует несколько способов оформить документ:

  • через ЗАГС — лично, в отделе записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей;

  • через МФЦ — многофункциональный центр принимает заявление и передает его в ЗАГС, забрать готовый документ можно там же;

  • через портал «Госуслуги» — самый удобный способ, особенно для занятых родителей: заявление подается онлайн, а готовое свидетельство о рождении выдается в ЗАГСе при личном визите;

  • через работодателя или роддом — в ряде регионов России действует услуга «Рождение» в рамках суперсервиса «Госуслуг»: документы оформляют прямо в роддоме.

Как оформить свидетельство о рождении через «Госуслуги»

Подать заявление онлайн можно за несколько минут. Вот как это сделать:

  1. Войдите на портал gosuslugi.ru под подтвержденной учетной записью.

  2. В строке поиска введите «регистрация рождения» или перейдите в раздел «Семья и дети».

  3. Выберите услугу «Государственная регистрация рождения».

  4. Заполните заявление: данные о ребенке, родителях, место рождения.

  5. Приложите сканы или фото документов: «красные книжицы» родителей, медицинское свидетельство о рождении из роддома (форма № 103/у).

  6. Выберите удобный ЗАГС и запишитесь на прием.

  7. Получите уведомление на «Госуслугах» о готовности документа и придите в ЗАГС за свидетельством о рождении.

Госпошлина за первичную выдачу свидетельства о рождении не взимается. Услуга бесплатна. Гражданство РФ ребенку проставляется в виде штампа на оборотной стороне свидетельства о рождении — его ставит сотрудник ЗАГСа при выдаче документа. Без этого штампа оформить российский паспорт в 14 лет будет затруднительно.

Красная печать о гражданстве: зачем и где поставить

Свидетельство о рождении само по себе не подтверждает российское гражданство ребенка — для этого на его оборотной стороне проставляется специальная отметка. В народе ее называют красной печатью: это прямоугольный синий или черный штамп с оттиском красной гербовой печати МВД поверх него.

Штамп нужен детям, рожденным после 26 октября 2023 года, — без него не оформить регистрацию по месту жительства, загранпаспорт и не выехать в ряд стран без загранпаспорта. Детям, рожденным раньше, отметка потребуется при получении паспорта в 14 лет или при выезде за рубеж.

Поставить штамп можно бесплатно в день обращения — в подразделении МВД по вопросам миграции или в МФЦ, где работают сотрудники МВД. Запись через «Госуслуги» для этой услуги недоступна — нужно обратиться лично. При себе иметь: паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Хранение, утрата и восстановление

Несколько важных советов, которые стоит знать каждому:

  1. Срок действия — свидетельство о появлении на свет ребенка в России бессрочно и действует всю жизнь.

  2. Хранить дома — документ не нужно носить с собой, как паспорт, его место — в надежном месте дома, желательно в папке с важными бумагами.

  3. Потеря не катастрофа: повторное свидетельство о рождении выдается в том же ЗАГСе или через МФЦ, госпошлина за дубликат составляет 350 рублей (оплатить можно через «Госуслуги» со скидкой 30%).

  4. Мошенники и номер документа — будьте осторожны: по реквизитам свидетельства о рождении злоумышленники иногда пытаются войти в аккаунт на «Госуслугах». Не публикуйте данные документа в открытом доступе и не сообщайте их незнакомым людям.

  5. Что делать при утере: обратитесь в ЗАГС, где было зарегистрировано рождение, или подайте заявление на восстановление через «Госуслуги» в разделе «Повторное свидетельство о рождении».

Свидетельство о рождении — документ, который сопровождает человека всю жизнь: от первого дня и до самых зрелых лет. Берегите его, держите в порядке и помните: с «Госуслугами» все бюрократические вопросы решаются быстро, без лишних хлопот и длинных очередей.

Валентина Еремеева
