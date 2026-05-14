Полис ОМС: как оформить страховку за один день, не выходя из дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мало кто задумывается о полисе ОМС заранее — обычно вспоминают о нем, когда уже нужен врач. Между тем этот небольшой документ открывает доступ к бесплатной медицине по всей стране: от визита к терапевту и анализов до вызова скорой и плановых операций. Без него государственная клиника обязана помочь лишь в экстренной ситуации — в остальных случаях придется платить самостоятельно. Полис нужен каждому жителю России с первого дня жизни, и оформить его можно совершенно бесплатно — в страховой, в МФЦ или онлайн через «Госуслуги» буквально за несколько минут.

Три способа оформить полис ОМС: выбирайте удобный

Все варианты официальные, все — без очередей и без оплаты:

  1. Страховая компания — приходите лично в офис любого страховщика, работающего в системе обязательного медицинского страхования. В день визита выдадут временный полис, а оригинал изготовят за 30–45 дней.

  2. МФЦ — подходит тем, кто привык решать документальные вопросы в одном окне. Уточните заранее по телефону или на сайте, доступна ли эта услуга в вашем отделении.

  3. Портал «Госуслуги» — самый быстрый путь: цифровой полис поступает в личный кабинет уже на следующий рабочий день после подачи заявления, без поездок и ожидания.

Пошаговая инструкция: ОМС через «Госуслуги» для себя и ребенка

Чтобы оформить полис на себя, потребуется не более пяти минут:

  1. Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».

  2. Откройте раздел «Здоровье» и выберите «Управление полисом ОМС».

  3. Нажмите «Начать», затем — «Себе».

  4. Укажите регион и выберите страховую компанию из предложенного списка.

  5. Отправьте заявку — цифровой полис придет в течение одного рабочего дня.

Для оформления нужны паспорт и СНИЛС. Оформить полис ребенку можно из того же родительского аккаунта:

  1. Добавьте сведения о ребенке в личный кабинет на «Госуслугах», если еще не сделали этого.

  2. В разделе «Здоровье» → «Управление полисом ОМС» выберите вариант «Ребенку».

  3. Укажите регион страхования и страховую компанию — отправьте заявление.

  4. Готовый цифровой полис со штрихкодом появится в течение суток, его можно скачать и распечатать.

Документы для ребенка: свидетельство о рождении или паспорт (от 14 лет), СНИЛС ребенка, паспорт одного из родителей. Теперь бесплатно по ОМС ваш наследник сможет получить такие услуги, как наблюдение у педиатра и осмотры узких специалистов, прививки, стационарное лечение и диагностика (УЗИ, рентген), профилактические осмотры в садах или школах.

Срок действия, хранение и что делать при потере

Несколько вещей, которые стоит запомнить навсегда.

  • Срок действия. Для граждан России полис ОМС является бессрочным. Иностранным гражданам документ оформляется на период законного пребывания в стране, но не дольше конца календарного года.

  • Носить с собой или оставить дома? По закону врач обязан принять вас и без полиса — данные проверяются по федеральному реестру. Однако цифровая версия в телефоне значительно ускорит запись и оформление — держите ее под рукой.

  • Опасно ли, если полис попал к чужим? Номер полиса используется как один из способов входа на «Госуслуги», поэтому при утере или подозрении на кражу данных немедленно проверьте историю входов в ваш аккаунт и при необходимости смените пароль.

  • Как восстановить? Обратитесь в свою страховую компанию или подайте повторное заявление через «Госуслуги». Временный полис, равнозначный постоянному, выдадут в день обращения. Восстановление — бесплатно по ОМС, никаких санкций за утерю не предусмотрено.

Потраченные вами пять минут сегодня — и вся семья под защитой в любой точке России на долгие-долгие годы. Оформить полис ОМС через «Госуслуги» проще, чем вам кажется, ведь здесь нет скучных очередей, никакой бумажной волокиты, а только забота о себе и близких.

Ранее мы рассказывали, как быстро оформить СНИЛС.

Валентина Еремеева
