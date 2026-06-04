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04 июня 2026 в 00:55

Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии

Россиянин поставил на Бельгию и выиграл более 8,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россиянин выиграл более 8,5 млн рублей благодаря ставке на товарищеский матч между сборными Бельгии и Хорватии, сообщает Betonmobile. По данным издания, клиент букмекерской компании (БК) поставил на победу бельгийской команды свыше 3,2 млн рублей.

Матч состоялся 2 июня в хорватской Риеке. На победу гостей букмекеры предлагали коэффициент 2,65. Встреча завершилась успехом бельгийской сборной. Команда отправила в ворота соперника два мяча и не пропустила ни одного.

Ранее житель Чехии выиграл в лотерею €120 млн (10 трлн рублей), сообщил новостной портал Idnes. Это крупнейшая в истории республики сумма выигрыша.

До этого житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

В то же время житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Его не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.

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