Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 10:51

Наступление ВС РФ на Запорожье 17 июля: последние новости, Степногорск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 17 июля: обстановка на фронте сегодня

«В районе н. п. Приморское обстановка на данном участке фронта очень сложная, десантники под прикрытием наших дронов продвигаются вперед, противник не хочет отступать и также под прикрытием дронов сопротивляется. В небе идет война дронов», — пишет «Дневник десантника».

WarGonzo передает, что на Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска.

«Есть продвижение от Малых Щербаков в сторону Новоандреевки. На Гуляйпольском направлении идут бои в районе Новоселовки, а также на рубежах Косовцево, Верхняя Терса и Цветково. В районе Лесного ВС РФ занимают новые позиции», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления идут позиционные бои в районе Степногорска.

«ВС РФ начинают пробиваться в сторону дороги Камышеваха — Орехов со стороны Малых Щербаков, до нее нашим не больше 15 км. На восточном фланге наши бойцы продвигаются в районе Новоселовки на Егоровку. На рубеже Копани — Ровное продолжаются бои за опорники западнее. Прицельным ударом был убит главный инженер ЗАЭС фактически на ее территории», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военкор Андрей Руденко отметил, что операторы ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожили НРТК и бронемашину ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.

«В режиме „свободной охоты“ севернее н. п. Григоровка и Малокатериновка операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, обнаружили НРТК и бронемашину противника, осуществляющих тыловое обеспечение и переброску личного состава на передовые позиции украинских подразделений. Операторы БПЛА приняли незамедлительное решение на уничтожение техники противника», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просяная Днепропетровской области, Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: последние новости, руины в Купянске

День рождения в Киеве, двое детей, мнение об СВО: как живет Алина Ланина

Позднее материнство, возвращение в кино, мнение об СВО: как живет Невская

Россия
Запорожье
Запорожская область
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дожди разрушили участок трассы в российском регионе
Группа «Вирус!» оценила поющих блогеров
Депутат ответил, почему США считают Россию угрозой для своих выборов
В России временно ограничили экспорт нескольких турецких ягод
ФСБ показала кадры задержания продавца авиаподшипников для «Мотор Сич»
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы обрушились на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России
Блогера Ремесло задержали за фейки о ВС России
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.