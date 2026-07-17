Наступление ВС РФ на Запорожье 17 июля: последние новости, Степногорск

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 17 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 17 июля: обстановка на фронте сегодня

«В районе н. п. Приморское обстановка на данном участке фронта очень сложная, десантники под прикрытием наших дронов продвигаются вперед, противник не хочет отступать и также под прикрытием дронов сопротивляется. В небе идет война дронов», — пишет «Дневник десантника».

WarGonzo передает, что на Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска.

«Есть продвижение от Малых Щербаков в сторону Новоандреевки. На Гуляйпольском направлении идут бои в районе Новоселовки, а также на рубежах Косовцево, Верхняя Терса и Цветково. В районе Лесного ВС РФ занимают новые позиции», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления идут позиционные бои в районе Степногорска.

«ВС РФ начинают пробиваться в сторону дороги Камышеваха — Орехов со стороны Малых Щербаков, до нее нашим не больше 15 км. На восточном фланге наши бойцы продвигаются в районе Новоселовки на Егоровку. На рубеже Копани — Ровное продолжаются бои за опорники западнее. Прицельным ударом был убит главный инженер ЗАЭС фактически на ее территории», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военкор Андрей Руденко отметил, что операторы ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожили НРТК и бронемашину ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.

«В режиме „свободной охоты“ севернее н. п. Григоровка и Малокатериновка операторы FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, обнаружили НРТК и бронемашину противника, осуществляющих тыловое обеспечение и переброску личного состава на передовые позиции украинских подразделений. Операторы БПЛА приняли незамедлительное решение на уничтожение техники противника», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просяная Днепропетровской области, Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области», — добавили в МО РФ.

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