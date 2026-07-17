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17 июля 2026 в 10:42

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: последние новости, руины в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 17 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 17 июля: обстановка на фронте сегодня

«ВС РФ продолжают продвижение в Купянске. Подбита вражеская техника НАТОвского производства. Есть и трофеи. Отдельно отметим продвижение на улице Красной и на окраинах. Уничтожили несколько опорников и пулеметных точек противника. Прямо сейчас активно работает наша авиация и беспилотные группы. Ночью удары нанесли высокоточными ракетами по тыловым позициям противника», — пишет «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Липцев, Избицкого, Петропавловки, Ивановки, Белого Колодезя, Колодезного, Черного, Устиновки, Великого Бурлука, Григоровки, Березовки, Безлюдовки и Светличного. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на двенадцати участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении ВСУ пытаются контролировать ситуацию при помощи дронов, ВС РФ в руинах города занимают новые позиции.

«Авиация КАБ и ФАБ бьет по позициям врага в районе Нечволодовки, Грушевки, Благодатовки. На восточном берегу идет постепенная зачистка лесов в районе Ковшаровки и Купянска-Узлового. На Харьковском участке не стихают тяжелые сражения за Белый Колодезь. Противник сопротивляется в Юрченково и Волоховском, а в Захаровке наши штурмовики закрепляются на северных окраинах. Стрелковые бои идут в Казачьей Лопани», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман, Студенок Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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