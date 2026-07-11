День рождения в Киеве, двое детей, мнение об СВО: как живет Алина Ланина

Актриса Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Ланиной

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Фамилию она сменила, так как родная была для нее «чужой».

«С фамилией были проблемы — постоянно путали ее, даже в титрах писали неправильно. Зачем мучить людей, зачем им запоминать эту сложную фамилию? Тем более она действительно не принадлежит мне по крови. Мой папа — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, и он носил фамилию Кизияров. Он относится к ней с трепетом», — говорила артистка в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Ланина окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института.

Известность ей принесла роль Евы в комедийном сериале «СашаТаня». Также она снималась в картинах «След», «Защитники», «Отчий берег», «Формула преступления», «Любовники», «Овчарка», «Тимур и его команда» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Ланина не разглашает имя возлюбленного. Известно, что он тоже работает в сфере кинематографа.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. При этом официально они не женаты.

Алина Ланина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Алина Ланина вместе с сыном и няней была в Киеве. Она рассказывала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, и к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — призналась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Уехать из Киева она смогла через несколько дней.

«Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море», — вспоминала артистка.

При этом Ланина не высказывала свое мнение о проведении СВО.

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — добавила актриса.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Телохранительница», «Боинг-Боинг», «Третий — лишний?», «Номер 13» и «Слишком женатый таксист».

В 2026 году также вышел комедийный сериал «Большой человек» с ее участием.

Ланина рассказывала, что не сидит на диетах, однако придерживается принципов осознанного питания.

«В моем рационе нет строгих диет, но есть принципы осознанного питания. Завтрак — плотный, с упором на белок: вареные яйца, яичница, зелень, орехи, зерновой хлеб, кофе или матча. Обед — обязательно суп, часто финский или уха: он согревает и дает энергию до вечера. Ужин зависит от графика: если вечером спектакль, могу позволить себе конфету или кофе для скачка сахара. Больше обычно не ем», — объяснила она.

Алина Ланина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Также артистка не пьет алкоголь.

«Алкоголь исключен: он влияет на энергию, кожу и вес. Вместо него — чаи, которые я коллекционирую и изучаю. Утро всегда начинаю с теплого стакана воды — это помогает запустить организм. Никаких строгих запретов нет, но стараюсь избегать переизбытка калорий. Если хочется чего‑то на перекус, выбираю яблочные чипсы вместо конфет», — добавила она.

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