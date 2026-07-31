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31 июля 2026 в 20:22

В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра

Три депутата направили Зеленскому письмо о возвращении министра Федорова

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Три депутата Верховной рады направили президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны, сообщила в Telegram-канале украинский парламентарий Марьяна Безуглая, выступившая инициатором обращения. По ее словам, документ подписали только три депутата из 390 членов парламента — сама Безуглая, Ярослав Железняк и депутат-мажоритарник Игорь Васильев.

Итак, как и обещала, отправила официальное письмо Зеленскому с просьбой вернуть Федорова, — написала она.

Еще два парламентария, как утверждает депутат, демонстративно отказались поддержать обращение, а остальные проигнорировали его. Безуглая также заявила, что других обращений с требованием вернуть Федорова на должность зарегистрировано не было. Сроки рассмотрения письма президентом Украины не уточняются.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ стало результатом компромисса между Зеленским и западными либеральными кругами. По его словам, украинский лидер изначально хотел сохранить Александра Сырского на посту главнокомандующего, однако из-за публичного и международного политического давления со стороны западных либеральных групп был вынужден уступить.

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