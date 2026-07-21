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21 июля 2026 в 18:45

Скандальный сайт обвинил сына украинского депутата в дезертирстве

Сына украинского депутата Шуфрича внесли в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сын украинского депутата Нестора Шуфрича попал в базу сайта «Миротворец», следует из опубликованной на ресурсе информации. Персональные сведения Нестора Шуфрича — младшего были опубликованы вечером 20 июля. Авторы сайта обвиняют его в дезертирстве из-за того, что он не вернулся в роту после отпуска по семейным обстоятельствам.

В сентябре 2023 года депутату Рады Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд арестовал его без права внесения залога. В апреле 2026 года меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

Ранее четверо священнослужителей из Луганской Народной Республики были внесены в базу «Миротворца». Ресурс называет их «изменниками Родины» и обвиняет в якобы попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в базу данных сайта «Миротворец» внесли епископа Чикагского и Среднеамериканского РПЦ за границей Спиридона (Сергей Гусаков) и настоятеля группы приходов Русской православной церкви в Новой Зеландии Владимира Бойкова. Их обвиняют в поддержке России.

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