Священников РПЦЗ внесли в базу «Миротворца»

В базу данных сайта «Миротворец» внесли епископа Чикагского и Среднеамериканского РПЦ за границей Спиридона (Сергей Гусаков) и настоятеля группы приходов Русской православной церкви в Новой Зеландии Владимира Бойкова. Их обвиняют в поддержке России и якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Кроме того в базу сайта «Миротворец» попали французский адвокат Ален Жорж Андре Дюфло, тренер‑берейтор Герузель Карин Мартину Штэммлер и общественница из Венгрии (ныне гражданка РФ) Анжелика Карчевская. Также туда внесли французского предпринимателя Патрика Хоффманна и сирийского журналиста Ияда Альхуссейна.

Ранее МВД России подтвердило объявление в федеральный розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туки. В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье.

До этого командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Они обвинили Лучанова в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию ВСУ.