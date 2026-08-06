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06 августа 2026 в 08:24

Священник рассказал, как спас гражданского от украинского дрона

Священник заявил, что перед ранением спас мирного жителя в Судже

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Священник из Суджи отец Евгений, служащий в спецподразделении «Ахмат», рассказал ТАСС, как за секунду до удара FPV-дрона успел спасти мирного жителя, толкнув его в укрытие. Он отметил, что в момент атаки заметил беспилотник, который маневрировал под огнем и направлялся к ним, — рядом было небольшое помещение для гуманитарных грузов, куда священник буквально втолкнул пожилого мужчину.

Ребята бегут из комендатуры, говорят: «Небо, небо!» Я вижу «птичку», она виляет, потому что по ней начали стрелять, и летит к нам. Мы уже были на улице, а там у ребят помещение небольшое такое есть, куда складывают гуманитарную помощь, которую привозят для военных. Я Володю сразу толкнул в это помещение. Он закрыл голову, он уже в возрасте, закрыл голову двумя руками и замер, — заявил священнослужитель.

Сам отец Евгений не стал прятаться, так как на улице оставался его взрослый сын, и когда один из бойцов попытался стрелять по дрону, тот снизился до полутора метров и начал атаку, причем сын оказался за ним на линии огня, что помешало выстрелу. В следующее мгновение аппарат ударил священника в лоб — последним, что он увидел, был объектив камеры. От взрыва ему срезало кожу с черепа, он потерял слух и зрение, упал на колени и рухнул в подвал, при этом дверь разнесло в щепки.

В результате он лишился одного глаза, второй видит лишь на 20%. Священник перенес инфаркт, в теле осталось более сотни осколков, но, несмотря на незавершенную реабилитацию, он уже выезжает к бойцам на передовые позиции.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский женщина получила осколочные ранения пальцев руки. После удара в доме загорелась крыша, однако возгорание было ликвидировано.

Россия
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