Россиянка чуть не лишилась пальцев из-за атаки БПЛА Россиянка получила осколочные ранения пальцев при атаке БПЛА под Белгородом

Женщина получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщает оперштаб региона в МАКС. В результате инцидента в доме началось возгорание крыши, которое удалось потушить.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано, — сообщил оперштаб.

Кроме того, по данным штаба, из‑за атак нескольких дронов получили повреждение остекление второго частного дома, квартира в многоквартирном доме, гараж, грузовой автомобиль и два легковых. В селе Ясные Зори последствия взрыва FPV‑дрона — разбитые окна, повреждения входной группы частного дома и автомобиля.

Ранее глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач написал, что сотрудница администрации Дебальцево в Донецкой Народной Республике Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю. Он пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.