ВСУ жестоко убили сотрудницу администрации российского города

Сотрудница администрации Дебальцево в ДНР Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю, сообщил ТАСС глава города Сергей Желновач. Мэр пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.

Трагедия произошла 13 июля. При атаке БПЛА погибла сотрудница администрации округа Оксана Падий. Она ехала домой, на дороге машину атаковал дрон, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате атак украинских ударных беспилотников на территории региона два человека погибли и еще трое мирных граждан пострадали. В Докучаевске жертвой стал водитель грузового автомобиля, а в Великоновоселковском округе от удара по легковой машине скончалась женщина.

Кроме того, командир роты 110-й гвардейской бригады 51-й армии группировки «Центр» с позывным Дюша рассказал, что украинские операторы ударных дронов атакуют любые цели на дорогах, включая гражданские, если у беспилотника заканчивается заряд. По его словам, российские подразделения около 90% времени уделяют прикрытию мирных жителей на трассах.