«Полтела было в речке»: педофила-убийцу поймали с помощью дрона в ДНР

10 сентября в ДНР похоронили девятилетнюю девочку, которая стала жертвой дезертира-педофила. NEWS.ru рассказывает о новых подробностях жестокого убийства под Дебальцево.

«Нашли башмачок у речушки»

Девочка Катя из поселка Ольховатка пропала 5 сентября. В тот день бабушка забрала ее из школы и привезла домой, где на хозяйстве трудился 32-летний наемный работник Алексей Чумаченко.

Женщина на время отлучилась на базар в городе Дебальцево, где продавала молоко. Катя осталась с Алексеем наедине. Но когда бабушка вернулась с рынка, ни Кати, ни Алексея не было.

Женщина вместе с родственниками сразу же начали поиски. Вскоре к ним подключились односельчане, а затем родители обратились в полицию и привлекли к поискам волонтеров.

Классный руководитель девочки обратилась к военному, чей сын учился в одном классе с Катей, чтобы он помог искать ребенка с помощью беспилотника. Также к поискам присоединились волонтеры объединения «Русская нация. ДНР».

«Приехали в 11 дня, людей приехало тоже очень много, около 100 человек. Это те, что видели своими глазами, плюс был целый автобус полицейских. Поиски начались где-то 11:45. Всем приехавшим огромное спасибо. Еще огромное спасибо группе мотоциклистов — они на кроссовых мопедах очень быстро осматривали поля, углубления», — рассказала она изданию «Блокнот Донецк».

Участница поисков Наталья Гладкая рассказала журналистам, что в какой-то момент волонтеры нашли игрушку и обувь Кати.

«Потом мы услышали, что нашли её башмачок около речушки. А речка эта в 200 метрах от Катиного дома, в конце улицы. Нашли Катю прикопаной над этой же речушкой», — рассказала Наталья.

Сбегал от беспилотника

Довольно скоро следователи поняли, что к убийству причастен тот самый Алексей Чумаченко. Только от полиции родители узнали, что помощником во дворе был дезертир, который ранее 11 лет отбывал наказание за убийство. Год назад он самовольно оставил военную часть и скрывался на хозяйстве у жительницы Ольховатки.

Про себя Алексей своим работодателям ничего не говорил. Делился только, что родился в России, жил в Свердловской области, есть жена и двое детей.

Выследили Алексея с помощью дрона. Мужчина пытался сбежать от БПЛА, но вскоре был перехвачен. После он сразу привел силовиков к месту убийства.

«Она вся синяя была»

Родственница Кати рассказала изданию E1.RU, что перед смертью девочка сильно настрадалась. На теле были следы жестоких побоев. Ее труп был слегка прикопан у речки и замаскирован ветками.

«Она просто вся синяя была, неузнаваемая. Убил и кинул в речку. Полтела было в речке. Благо что у нас такая речка, знаете, воды нигде нет в Донбассе. Пересохла, полтела было в воде, а головка, шея девочки… Представьте, девятилетняя девочка, и такое сотворить. Кошмар. И девочка еще худенькая, маленькая, хрупенькая, очень была воспитанная, развитая», — рассказала родственница.

Девочку хоронили прабабушки

Родственница поделилась, что мать погибшего ребенка находится в глубокой фрустрации, а прабабушки находятся на контроле медиков.

«Девочку будут хоронить даже прабабушки. Одной 85, другой 66. Давление, сердце. Просто вчера скорая не успевала к нам приезжать и уезжать», — рассказала родственница Кати.

Женщина рассказывает, что все односельчане скорбят о гибели девочки.

«И вот понимаете, выходишь на улицу, вымерла улица, нигде никого нет, скорбят все. Я уже не говорю за родных, когда понятые рассказали, что преступник с ней делал. Мама упала в обморок, бабушка тоже, прабабушка, я кричала просто…» — поделилась родственница.

