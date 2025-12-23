Росгвардейцы по горячим следам вышли на подозреваемого в жестокой расправе

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны. В ведомстве отметили, что жертва была убита выстрелом из травматического оружия.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома в Краснозаводске. На пульт централизованной охраны поступило сообщение, что во время ссоры неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину. Потерпевший скончался от ранения, а нападавший скрылся.

Сотрудники Росгвардии немедленно организовали патрулирование территории, благодаря чему нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. После задержания его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

