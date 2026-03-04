США объявили о начале новой военной операции Пентагон сообщил о начале военной операции в Эквадоре при поддержке местных сил

Вооруженные силы США начали новую военную операцию в Эквадоре при поддержке местной армии, сообщила в соцсети X пресс-служба южного командования Пентагона. Миссия направлена на противодействие террористическим организациям в регионе, уточнили в ведомстве.

Американское командование назвало операцию примером приверженности союзников США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму. Сведений о численности военного контингента, направленного в Эквадор, обнародовано не было.

Ранее США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. Тогда Южное командование сообщало, что два человека погибли, еще один выжил — о нем уведомили Береговую охрану.

До этого Соединенные Штаты направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.