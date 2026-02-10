ВС США ударили по судну наркотеррористов в Тихом океане

США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в социальной сети X. В ведомстве указали, что два человека погибли, еще один выжил — о нем уведомили Береговую охрану США для проведения поисково-спасательной операции.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — сказано в публикации.

Ранее США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

До этого стало известно, что индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду. По данным газеты Times of India, была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах». Она транспортировала дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов на танкеры».