В Госдуме объяснили, как изменились правила бронирования в гостиницах Депутат Панеш: гостиницы не смогут удерживать 100% предоплаты за бронирование

Гостиницы с 1 марта не могут удерживать 100% предоплаты за бронирование, рассказал интернет-изданию Regions замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что новые правила будут более удобными для граждан.

Поправки в отраслевое законодательство устраняют ситуацию, когда турист терял крупную сумму из-за болезни, изменения планов или форс-мажора, а отель пользовался юридической лазейкой и удерживал 100% предоплаты вне зависимости от сроков уведомления, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что если гость не заехал вовремя, то отель вправе удерживать оплату номера не более чем за одни сутки. По его словам, гарантированное бронирование при этом сохраняется за постояльцем в течение 24 часов.

