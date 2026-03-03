Омский блогер в погонах попался на взятке В Омске за взятку задержали инспектора ДПС-блогера

В Омске задержали старшего инспектора ДПС Георгия Степанова, который известен как блогер с более полумиллиона подписчиков, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, полицейский вместе с знакомым передали крупную сумму денег должностному лицу. Теперь в УМВД России по Омской области начали служебную проверку.

Как пишет канал, Степанова отстранили от исполнения служебных обязанностей на время разбирательства. Если его вина в даче взятки подтвердится, блогер в погонах будет уволен из органов. Кроме того, ему грозит уголовное преследование и реальный срок лишения свободы.

В TikTok ролики Степанова набирали до 20 млн просмотров. Сам он объяснял создание аккаунта желанием повлиять на печальную статистику аварийности в регионе.

Ранее в Сарове инспектор ДПС попытался за взятку освободить местного жителя от уголовной ответственности за нападение на полицейского. Сотрудник ГИБДД запросил минимум 1,7 млн рублей, а получил автомобиль стоимостью около 2 млн рублей. Теперь возбуждено уголовное дело.