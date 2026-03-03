Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:22

Омский блогер в погонах попался на взятке

В Омске за взятку задержали инспектора ДПС-блогера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Омске задержали старшего инспектора ДПС Георгия Степанова, который известен как блогер с более полумиллиона подписчиков, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, полицейский вместе с знакомым передали крупную сумму денег должностному лицу. Теперь в УМВД России по Омской области начали служебную проверку.

Как пишет канал, Степанова отстранили от исполнения служебных обязанностей на время разбирательства. Если его вина в даче взятки подтвердится, блогер в погонах будет уволен из органов. Кроме того, ему грозит уголовное преследование и реальный срок лишения свободы.

В TikTok ролики Степанова набирали до 20 млн просмотров. Сам он объяснял создание аккаунта желанием повлиять на печальную статистику аварийности в регионе.

Ранее в Сарове инспектор ДПС попытался за взятку освободить местного жителя от уголовной ответственности за нападение на полицейского. Сотрудник ГИБДД запросил минимум 1,7 млн рублей, а получил автомобиль стоимостью около 2 млн рублей. Теперь возбуждено уголовное дело.

блогеры
полицейские
взятки
коррупция
Омск
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.