Полицейские обнаружили неплательщика алиментов в неожиданном месте

В шкафу у истекающего кровью жителя Благовещенска обнаружили неплательщика алиментов, который находился в розыске, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Поводом для визита полиции стало обращение женщины. На улице на нее напал неизвестный с ножом и попытался отобрать телефон, но его спугнули очевидцы.

Злоумышленника быстро задержали. Он сознался, что до этого распивал спиртное со знакомым и нанес ему удар лезвием. Прибыв по этому адресу, сотрудники полиции обнаружили мужчину с ранением спины и сразу вызвали скорую помощь. Пока ожидали медиков, в шкафу нашли еще одного человека. Как выяснилось, он числился в розыске за неуплату алиментов и скрывался от судебных приставов.

Ранее сообщалось, что должник по алиментам из Санкт-Петербурга прятался в диване от судебных приставов. Сотрудники ФССП прибыли по адресу его проживания. Местный житель задолжал своей дочери более 300 тыс. рублей. Другой жилец квартиры заявил приставам, что разыскиваемого нет дома, однако те решили осмотреть помещение. В ходе проверки сотрудники ведомства все же нашли гражданина. Мужчину задержали и доставили в отделение.