Задержанный спецслужбами Афганистана россиянин вышел на свободу

Гражданин России Павел Демченко, задержанный спецслужбами в Афганистане, был освобожден, сообщили представители российского посольства в Кабуле. Мужчину подозревали в шпионаже. Его задержали в провинции Нангархар, после чего доставили в Кабул, передает ТАСС.

Гражданин РФ Павел Демченко находится на свободе, — говорится в сообщении.

