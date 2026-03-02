Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:26

Задержанный спецслужбами Афганистана россиянин вышел на свободу

Кабул Кабул Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданин России Павел Демченко, задержанный спецслужбами в Афганистане, был освобожден, сообщили представители российского посольства в Кабуле. Мужчину подозревали в шпионаже. Его задержали в провинции Нангархар, после чего доставили в Кабул, передает ТАСС.

Гражданин РФ Павел Демченко находится на свободе, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Алексей Ярошенко прокомментировал публикации западных СМИ, согласно которым россияне якобы приобретают жилье возле стратегических объектов в Европе для разведки и диверсий. Он назвал их выдуманными. По мнению Ярошенко, эти материалы создают основу для ограничений на сделки с недвижимостью для переселенцев из России.

До этого жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе и передаче сведений об участниках специальной военной операции спецслужбам Украины. По версии ФСБ, мужчина был администратором чата в Telegram, в котором состояли представители Киева. Он публиковал там персональные данные военнослужащих Минобороны РФ.

Афганистан
Кабул
задержания
россияне
шпионаж
