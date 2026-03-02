Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:37

Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал больницу в Кременной

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник нанес удар по городской больнице в Кременной, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко. В результате атаки повреждено здание медицинского учреждения, жертв и пострадавших удалось избежать.

В Кременной дрон ВСУ ударил по городской больнице. <...> Повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролетах. Жертв и пострадавших удалось избежать, — уточнили в региональном правительстве.

Ранее Минобороны России сообщило о массированной ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона самолетного типа, из них 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в оперштабе Краснодарского края заявили о трех пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Две женщины и мужчина были госпитализированы. В оперштабе уточнили, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ
ЛНР
больницы
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР
Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.