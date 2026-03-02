Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР Дрон ВСУ атаковал больницу в Кременной

Украинский беспилотник нанес удар по городской больнице в Кременной, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко. В результате атаки повреждено здание медицинского учреждения, жертв и пострадавших удалось избежать.

В Кременной дрон ВСУ ударил по городской больнице. <...> Повреждена часть крыши, выбиты стекла в лаборатории, кабинете ЭКГ и на лестничных пролетах. Жертв и пострадавших удалось избежать, — уточнили в региональном правительстве.

Ранее Минобороны России сообщило о массированной ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона самолетного типа, из них 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в оперштабе Краснодарского края заявили о трех пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск. Две женщины и мужчина были госпитализированы. В оперштабе уточнили, что им оказывается необходимая медицинская помощь.