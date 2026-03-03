Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области

Военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области Украины, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Информацию об этом утром 3 марта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки ударили по аэродромам ВСУ, с которых запускались ударные дроны дальнего действия. Кроме того, ВС РФ поразили портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВПК Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетами и артиллерией.

До этого стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Веселянка. Он находится на территории Запорожской области — в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Также в МО РФ заявили об освобождении Дробышево в Донецкой Народной Республике.