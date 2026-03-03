Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами «СВ»: группировка «Север» освободила Бобылевку в Сумской области

Российские военные освободили населенный пункт Бобылевка в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север». Бойцы 80-й отдельной мотострелковой бригады вытеснили из села подразделения 101-й бригады теробороны ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Группировка войск «Север» освободила село Бобылевка, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Дробышево в Донецкой Народной Республике подразделениями российской армии. В ведомстве уточнили, что зачистку проводили военнослужащие Западной группировки войск.

Кроме того, в министерстве заявили об освобождении населенного пункта Круглое в Харьковской области силами группировки «Север». По данным ведомства, бойцы 69-й мотострелковой дивизии выбили украинских военных из села, после чего провели зачистку построек. Уничтожение живой силы противника и подавление его огневых средств вели операторы дронов и артиллеристы. Российские подразделения продолжают дальнейшее продвижение.