Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:36

Минобороны показало работу РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео опубликовано Минобороны РФ.

На кадрах один из расчетов РСЗО «Град» после занятия огневой позиции осуществил развертывание боевой машины и произвел наведение на цели. По команде был выполнен залп 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дистанции свыше 10 км

Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. В их числе места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны ВСУ.

Россия
Минобороны
РСЗО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.