Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские орудия, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео опубликовано Минобороны РФ.

На кадрах один из расчетов РСЗО «Град» после занятия огневой позиции осуществил развертывание боевой машины и произвел наведение на цели. По команде был выполнен залп 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на дистанции свыше 10 км

Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. В их числе места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны ВСУ.