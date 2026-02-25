Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:46

Американская MLRS превратилась в груду металла после атаки ВС России

ВС России уничтожили на СВО пусковую установку РСЗО MLRS производства США

Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
В зоне ответственности российской группировки «Север» Вооруженные силы Украины лишились пусковой установки американской реактивной системы залпового огня MLRS, сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что общие потери ВСУ составили более 220 человек личного состава.

Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, — сообщили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что российский боец, который совсем недавно закончил обучение в учебном центре беспилотных систем морской пехоты, отличился уже на второй день службы на Красноармейском направлении. Оператор ударных дронов прибыл в центр новобранцем, но быстро освоил управление беспилотниками и был направлен в зону боевых действий. Там он успешно поразил американский танк Abrams.

До этого сообщалось, что оставшихся в живых участников элитного штурмового полка ВСУ «Шквал» ликвидировали бойцы ВС РФ. Подразделение отвели с передовой в тыловые районы Днепропетровской области. Минобороны России эти данные не комментировало.

