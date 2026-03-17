Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира Президент Мексики Шейнбаум заявила о готовности принять матчи Ирана на ЧМ-2026

Мексика готова принять матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции. Она сообщила, что сейчас эта тема обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА), передает Reuters.

Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике. <...> У Мексики есть отношения со всеми странами мира, поэтому мы посмотрим, что решит ФИФА, и исходя из этого проинформируем. Для Мексики нет никаких неудобств, — подчеркнула Шейнбаум.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана вела переговоры с ФИФА о переносе своих матчей ЧМ-2026 из США в Мексику. Президент Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность иранских игроков на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

До этого гендиректор US Soccer Джей Ти Бэтсон заявил, что Федерация футбола США не видит препятствий для выступления сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Ираном в плей-офф, глава американской федерации дал понять, что его команда готова к любому сопернику.