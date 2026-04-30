Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и все ее встречи пройдут на территории Соединенных Штатов, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, выступая на конгрессе в Ванкувере. Таким образом, глава организации поставил точку в спорах о возможном переносе матчей, передает пресс-служба ФИФА.
Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность, — отметил Инфантино.
Участие команды Исламской Республики в турнире находилось под вопросом из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Министр спорта страны Ахмад Доньямали в марте говорил, что команда не выступит на мировом первенстве. Позднее иранская сторона предпринимала попытки добиться переноса своих игр на нейтральное поле в Мексику.