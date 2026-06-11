Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела «КП-Иркутск»: приговор по делу об избиении таксистки в Усть-Илимске не вынесли

Таксистка из Усть-Илимска Наталья, которую в прошлом году избили пассажиры, рассказала, что приговор подозреваемым еще не огласили, сообщает «КП-Иркутск». Сейчас по делу продолжаются судебные разбирательства.

Раскаяния я так и не увидела. А я каждый раз переживаю, заново вспоминая все, что случилось. Недавно в суде опрашивали девочку, которая была свидетелем избиения. Она, когда описывала все, что видела, говорила: «Я испугалась, что этот дяденька меня найдет, что он меня запомнит». Настолько ребенок был напуган, — рассказала Наталья.

Сейчас девушка устроилась работать в администрацию. Она заявила, что хочет скорейшего окончания судебных разбирательств, чтобы закрыть эту главу своей жизни.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе таксистка прыснула перцовкой в глаза пассажиру за отказ оплатить проезд. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и попытался скрыться в подъезде.