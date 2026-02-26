В Старом Осколе таксистка прыснула перцовкой в глаза пассажиру за отказ оплатить проезд, сообщает 360.ru. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и попытался скрыться в подъезде.

Он сел пьяный. Мы ехали около 20 минут. Поездка у него составила 40 минут. В процессе поездки он уснул, испачкал мне всю машину, — рассказала водитель такси.

Она рассказала, что мужчина попытался дотронуться до нее, а потом перешел на оскорбления. Как отметила водитель, от соседей она узнала, что мужчина регулярно пытается избежать оплаты проезда в такси.

Ранее сообщалось, что водитель такси из Киева сломал пассажирке челюсть из-за того, что она жаловалась на плохое самочувствие. Когда ей стало плохо, 24-летний водитель остановил машину, высадил пассажирку и дважды ударил ее кулаком по лицу, после чего уехал.