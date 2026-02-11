Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:54

Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовала кадры задержания мужчины, который подозревается в убийстве своего соседа-таксиста. Расправа произошла в автомобиле «Фольксваген» у одного из домов по Искровскому проспекту утром 11 февраля.

В доме на улице Коллонтай подозреваемый был задержан. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли охотничье гладкоствольное ружье, 4 патрона 12×70, дробь в количестве 32 гр., — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной преступления стали длительный конфликт и неприязненные отношения. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее появилась информация, что жертва и предполагаемый убийца жили рядом: 63-летний погибший — водитель такси, второй — его сосед. Он находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Тем временем стало известно, что охранник техникума в Анапе, который погиб в результате стрельбы, начал работать там в 2019 году. Студенты отзываются о нем, как о добром, отзывчивом и общительном человеке, который всегда был готов прийти на помощь и отличался высокой ответственностью.

происшествия
таксисты
убийства
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.