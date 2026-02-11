Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовала кадры задержания мужчины, который подозревается в убийстве своего соседа-таксиста. Расправа произошла в автомобиле «Фольксваген» у одного из домов по Искровскому проспекту утром 11 февраля.

В доме на улице Коллонтай подозреваемый был задержан. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли охотничье гладкоствольное ружье, 4 патрона 12×70, дробь в количестве 32 гр., — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной преступления стали длительный конфликт и неприязненные отношения. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее появилась информация, что жертва и предполагаемый убийца жили рядом: 63-летний погибший — водитель такси, второй — его сосед. Он находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Тем временем стало известно, что охранник техникума в Анапе, который погиб в результате стрельбы, начал работать там в 2019 году. Студенты отзываются о нем, как о добром, отзывчивом и общительном человеке, который всегда был готов прийти на помощь и отличался высокой ответственностью.