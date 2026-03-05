Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей

Фото: mil.ru
Экс-руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 8 Вадим Выгулярный признал свою вину, он готов дать подробные показания по делу, передает ТАСС. В материале напомнили, что он обвиняется по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении у Минобороны РФ при строительстве по 14 госконтрактам на общую сумму более 9 млрд рублей.

Выгулярный признает себя виновным, раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания, — указано в судебных документах.

Ранее сообщалось, что в России возбудили уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ. Речь идет о средствах, выделенных по госконтракту для строительства водовода между Ростовом-на-Дону и Донецком. В деле числятся сотрудники филиала Военно-строительной компании по Южному военному округу, а также представители подрядных организаций.

Также сообщалось, что суд заключил под стражу начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки. В 2021–2023 годах он отвечал за контроль качества и приемку специального электронного оборудования, поставляемого по многомиллионному контракту одной из петербургских компаний.

