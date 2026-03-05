В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана Politico: операция США против Ирана продлится минимум 100 дней

Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, передает Politico со ссылкой на документ Пентагона. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

В материале обратили внимание, что привлечение дополнительных специалистов указывает на неподготовленность американской администрации к последствиям ударов. В пользу этого вывода говорит также то, что Госдеп направляет дополнительный персонал в американское посольство в Афинах для оказания поддержки американцам в условиях конфликта.

Ранее Министерство войны США в соцсети Х назвало военную операцию против Ирана «Эпической яростью». Новая серия ударов по государству произошла утром в субботу, 28 февраля.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.