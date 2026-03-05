Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 09:41

ВСУ хотят остановить продвижение «Севера» силами осужденных

ВСУ доукомплектовали 57-ю бригаду за счет осужденных за тяжкие статьи

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ перебрасывают резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области, подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, украинское командование идет на все, чтобы остановить продвижение группировки войск «Север».

Командование ВСУ продолжает переброску резервов в Волчанский район: 57-ю ОМПБр ВСУ доукомплектовывают за счет заключенных, осужденных по самым тяжким статьям, — отметил он.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

ВСУ
север
осужденные
армия РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отказано наотрез»: Киев не допустил страны Евросоюза к осмотру «Дружбы»
Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России
На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта
Осужденный в российской колонии вербовал сокамерника для ВСУ
Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке
В США назвали большую ошибку Белого дома в подготовке операции против Ирана
В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти
Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%
Политолог объяснил, почему Испания критикует действия США
Крейсер «Варяг» отстрелялся на учениях в Японском море
Раскрыт скрытый смысл слов Путина о прекращении поставок газа в ЕС
Россиянам рассказали, за что могут штрафовать в пунктах выдачи
В РСТ напомнили, в каких странах можно безопасно провести отпуск
ВСУ разбомбили собственный пикап с ранеными под Красноармейском
Пластический хирург развеяла главное заблуждение о липосакции
Осужденный склонял сокамерников к госизмене в колонии на Кубани
Иран атаковал американский танкер в Персидском заливе
Журналисты RT попали под обстрел в Тегеране
Десятки тел иранских моряков нашли у берегов Шри-Ланки
В России могут изменить размер штрафов для самозанятых
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.