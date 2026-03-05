ВСУ перебрасывают резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области, подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, украинское командование идет на все, чтобы остановить продвижение группировки войск «Север».

Командование ВСУ продолжает переброску резервов в Волчанский район: 57-ю ОМПБр ВСУ доукомплектовывают за счет заключенных, осужденных по самым тяжким статьям, — отметил он.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.