Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:55

На Западе раскрыли ключевую проблему операции США на Ближнем Востоке

Politico: США срочно наращивают ресурсы из-за неготовности к конфликту с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США оказались не готовы к полномасштабному конфликту с Ираном и сейчас в спешке наращивают ресурсы, пишет западное издание Politico. По его информации, Госдеп экстренно увеличивает возможности для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока, а Пентагон форсирует набор дополнительных военных для сбора разведданных.

Эксперты газеты отмечают, что такие меры обычно готовятся задолго до начала боевых действий, и их срочное развертывание свидетельствует о том, что в Вашингтоне не предвидели масштабных последствий эскалации. Кроме того, привлечение дополнительных сотрудников разведки может указывать на то, что военное ведомство уже закладывает ресурсы на операции, которые рискуют затянуться надолго.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

США
готовность
конфликты
Иран
Ближний Восток
