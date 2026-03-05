В Белом доме считают крайне недальновидным решение экс-президента США Джо Байдена поставить Киеву значительные объемы вооружений, заявила представитель администрации Каролин Левитт во время брифинга. Отвечая на вопрос о достаточности арсеналов для обороны американских объектов на Ближнем Востоке, она подчеркнула, что прежнее руководство страны действовало безответственно, передает Reuters.

К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. <…> Это было неразумным решением, — сказала Левитт.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что страны Евросоюза больше не смогут закупать вооружение для Украины у США в прежних объемах из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ранее глава Белого дома Дональд Трамп переводил этот процесс в плоскость бизнеса, но теперь ситуация кардинально изменится.