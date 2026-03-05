«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине Лавров обвинил США и Британию в создании на Украине хакерской инфраструктуры

Вашингтон и Лондон развернули на Украине инфраструктуру для проведения хакерских атак против Москвы, которая до сих пор там работает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, по словам министра, которые приводит ТАСС, Запад обеспечивал необходимое финансирование, поставлял оборудование, обучал хакеров.

По нашим достоверным данным, вот эта инфраструктура, которую создали англосаксы, специалисты, инструкторы, военные из США и Британии, по-прежнему находятся на Украине и продолжают заниматься этим преступным делом, — отметил он.

Также Лавров заявил, что Запад действует на Ближнем Востоке по принципу «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй». По мнению министра, США хотят собрать вокруг себя единомышленников и ударить по оставшимся в регионе противникам.

Ранее российские хакеры атаковали украинские сервисы, включая систему военного учета «Резерв+» и мессенджер Milchat, что привело к их временной неработоспособности. Атака заблокировала электронные операции территориальных центров комплектования и обмен тактическими данными в ВСУ.