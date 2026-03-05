Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:26

«Натравливай и властвуй»: Лавров о политике Запада на Ближнем Востоке

Лавров: Запад хочет получить контроль на Ближнем Востоке путем разделения сторон

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запад действует на Ближнем Востоке по принципу «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, по мнению министра, которое приводит ТАСС, США хотят собрать вокруг себя единомышленников и ударить по оставшимся в регионе противникам.

Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» — «или с нами, или против нас». И главное, конечно, во всем этом — «разделяй и властвуй». В данном случае, наверное, можно сказать: «Разделяй, натравливай друг на друга и властвуй», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

До этого эколог Илья Рыбальченко заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

