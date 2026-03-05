Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:45

Лавров жестко ответил на слова генсека НАТО о конфликте на Ближнем Востоке

Лавров: слова Рютте об Иране говорят о несамостоятельности НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Слова генсека НАТО Марка Рютте о конфликте на Ближнем Востоке указывают на то, что интересы Блока находятся «там, где скажут», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава Альянса отмечал, что НАТО обеспечивает защиту «каждого дюйма» своей территории «в полном, на 360 градусов, формате», сообщает ТАСС.

То есть он использовал известный образ [экс-главы МИД ФРГ] Анналены Бербок про 360 градусов, но несколько в ином контексте. И смысл его высказываний: уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона. По его словам, до недавнего времени между ними наблюдался позитивный процесс нормализации отношений.

Кроме того, министр отметил, что от агрессивных действий США и Израиля страдают стратегические партнеры России. По его словам, Запад сделал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку в зоне Персидского залива.

Ближний Восток
НАТО
Сергей Лавров
МИД России
Марк Рютте
