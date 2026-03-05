Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:23

Лавров раскрыл цель операции Израиля и США против Ирана

Лавров заявил о цели США внести раскол между Ираном и арабскими странами

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола». По его словам, которые приводит РИА Новости, до недавнего времени между ними наблюдался процесс нормализации отношений.

У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива — Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что стратегические партнеры России страдают от агрессивных действий США и Израиля. По его словам, Запад сделал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку в зоне Персидского залива.

До этого экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил мнение, что для достижения реальных перемен в Иране необходимо долгосрочное присутствие американских сил на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, это чревато ослаблением страны перед Китаем и Россией.

Сергей Лавров
МИД РФ
США
Иран
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.