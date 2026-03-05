Лавров раскрыл цель операции Израиля и США против Ирана Лавров заявил о цели США внести раскол между Ираном и арабскими странами

Одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола». По его словам, которые приводит РИА Новости, до недавнего времени между ними наблюдался процесс нормализации отношений.

У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива — Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что стратегические партнеры России страдают от агрессивных действий США и Израиля. По его словам, Запад сделал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку в зоне Персидского залива.

До этого экс-глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил мнение, что для достижения реальных перемен в Иране необходимо долгосрочное присутствие американских сил на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, это чревато ослаблением страны перед Китаем и Россией.