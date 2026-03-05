Российские «железные птицы» провели охоту за дронами ВСУ под Харьковом Минобороны: расчеты FPV-дронов поразили беспилотники ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили вражеские беспилотники в Харьковской области, следует из материалов Минобороны РФ, поступивших в распоряжение NEWS.ru. Операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Запад» продолжают охоту за разведывательными и ударными БПЛА противника.

Военнослужащие круглосуточно ведут дежурство в небе, выявляя украинские дроны, оснащенные системами сброса боеприпасов. В ходе одной из таких операций расчеты 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии пошли на воздушный таран и уничтожили вражеские гексакоптеры и квадрокоптеры.

Отмечается, что борьба с беспилотниками ведется комплексно. Расчеты беспилотной авиации ПВО работают в связке со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения. Это позволяет обеспечить круглосуточный контроль неба и оперативно подавлять любые попытки противника вести разведку или наносить удары в зоне ответственности группировки «Запад».

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.