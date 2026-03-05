Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево

Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива Ломидзе: около 10 тыс. россиян вывезли из стран Персидского залива

Около 10 тыс. россиян вывезли из стран Персидского залива, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она выразила надежду, что до конца недели всех граждан РФ вернут на родину, передает ТАСС.

Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных [российских туристов], <...> уже около 10 тыс. из всех стран Персидского залива, — сказала Ломидзе.

Ранее исполнительный директор АТОР заявила, что для эвакуации российских туристов из стран Ближнего Востока могут вызвать авиацию МЧС. Она пояснила, что сейчас во всех странах региона остаются около 20 тыс. россиян.

До этого сообщалось, что группа из 17 российских туристов пересекла границу с Россией через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном. В их числе трое детей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что МЧС и МИД получили команды по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, они уже даны и другим ведомствам. Необходимость эвакуации возникла вследствие ухудшения обстановки в Иране, которое было спровоцировано бомбардировками, проведенными США и Израилем 28 февраля.