В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского

По храмам Рязани ходит мужчина, внешне напоминающий президента Украины Владимира Зеленского, который может пытаться вовлекать людей в секту, заявил рязанский священник Дмитрий Фетисов в соцсети «ВКонтакте». По словам священнослужителя, он обращается к прихожанам с просьбой посетить «православный киноклуб», организованный в съемной квартире.

Друзья, будьте осторожны! По храмам <...> ходит угрюмый человек, очень похожий внешне на Зеленского, и настойчиво пристает <...> с предложением посетить «православный киноклуб», который он организовал на съемной квартире, — сообщил священнослужитель.

Ранее в Перми нашли женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Пенсионерку снял на видео местный житель. За сутки видео набрало три миллиона просмотров. В ролике слышно, как молодой человек спросил пенсионерку, знает ли она о своем сходстве с президентом США. Смущенная женщина ответила, что единственное, что их объединяет только седина.

До этого сообщалось, что поклонники американского актера Джима Керри считают, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное а правительство». Лицо актера изменилось до неузнаваемости, хотя сам Керри ранее заявлял, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как дорожит своей мимикой.