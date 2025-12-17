Новый год-2026
17 декабря 2025 в 20:48

Стало известно, кто озвучил Путина в мультфильме «Простоквашино»

Путина в «Простоквашино» озвучил его двойник из Comedy Club

Дмитрий Грачев Дмитрий Грачев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президента России Владимира Путина в мультсериале «Простоквашино» озвучил его двойник из шоу Comedy Club — Дмитрий Грачев. Артист в интервью «Газете.Ru» заявил, что новая серия выйдет к Новому году.

Да, я поучаствовал в озвучке. Я полагаю, что это лучше уточнить у коллег из «Союзмультфильма» (о чем будет серия. — NEWS.ru). Могу ли я об этом говорить сейчас — честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год. И как это сюжетно будет раскрыто, наверное, лучше уточнить у них, — заявил Грачев.

По словам артиста, Путин появится в серии в качестве полноценного персонажа. Он отметил, что президент будет общаться с другими персонажами, «никого не выделяя».

Ранее появился первый кадр из новой серии «Простоквашино». На нем глава государства был изображен в окружении Дяди Федора, кота Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и других мультипликационных персонажей. Все герои позировали на фоне новогодней елки.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Союзмультфильму» не требуется запрашивать разрешение у Кремля, чтобы включить Путина в число персонажей продолжения мультсериала «Простоквашино». По его словам, глава государства — это неотъемлемая часть жизни страны, в том числе и детей.

