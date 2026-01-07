Россиянам раскрыли, как отличить натуральную икру от подделки

Для выбора качественной натуральной икры следует обращать внимание на цену, заявил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он рассказал, как не выбрать подделку и рекомендовал покупателям руководствоваться тремя ключевыми правилами: выбирать проверенного продавца, обращать пристальное внимание на стоимость и изучать упаковку.

Нужно признать, что самостоятельно определить в домашних условиях, является ли икра натуральной и легальной, контрафактной или искусственной, крайне сложно. Мы предлагаем руководствоваться тремя правилами: проверенный продавец, внимание на цену и упаковку, — отметил Зверев.

По словам эксперта, подозрительно низкая цена — один из главных признаков возможной фальсификации. Даже если стоимость на 20% ниже среднерыночной, это серьезный повод задуматься. Эксперт пояснил, что в банке может оказаться так называемый «икорный суп» (икра, разбавленная водой или консервантами для увеличения веса), структурированный продукт, имитация или контрафакт. При производстве подобной продукции часто не соблюдаются даже базовые санитарные нормы.

Второй важный шаг — тщательное изучение этикетки. На жестяной банке или наклейке должны быть четко указаны данные производителя, ГОСТ или технические условия, вид рыбы, из которой получена икра, полный состав, даты изготовления и фасовки, а также срок годности. Третье правило касается визуального осмотра упаковки. Крышка жестяной банки не должна быть вдавленной или вздутой. Если икра продается в пластиковой таре или стеклянной банке, необходимо убедиться, что продукт полностью ее заполняет. Икринки должны быть однородными, цельными, без пленок и трещин.

Ранее доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина рассказала, что стеклянная тара — наиболее предпочтительна для покупки красной икры. По ее мнению, стекло считается самым надежным и безопасным материалом для упаковки этого продукта.