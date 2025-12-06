Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру

Для покупки красной икры рекомендуется выбирать стеклянные банки, посоветовала доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина. Причина кроется в том, что этот материал считается самым надежным и безопасным, передает ТАСС.

Стекло позволяет рассмотреть содержимое — икринки должны быть целыми, однородными по размеру и цвету, без вмятин и сгустков крови. Кроме того, стекло не вступает в реакцию с продуктом и не передает ему посторонние запахи, — рассказала эксперт.

Также можно приобретать икру и в жестяных банках. Этот материал обеспечивает герметичность, что гарантирует сохранность содержимого, и почти не взаимодействует с ним. Однако через металл невозможно оценить внешний вид икры. Пластиковые контейнеры, хоть и прозрачны, не обеспечивают такую же герметичность, как стеклянные, по словам Гуриной. Пластик имеет свойство впитывать запахи, что может отрицательно сказаться на защите икры от микроорганизмов.

Специалист также порекомендовала изучать этикетку. Знак ГОСТ 31794-2012 указывает на высокое качество. Важно проверить состав на отсутствие лишних компонентов и консервантов.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что красная икра имеет короткий срок хранения и ее качество может ухудшиться из-за неправильной заморозки. В качестве альтернативы специалист рекомендует покупать уже замороженную икру в магазинах, где она хранится с соблюдением всех необходимых условий.